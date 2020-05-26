反修例衝突重創3大服務業　去年經濟損失高逾1203億元

旅遊、零售及餐飲是本港服務業3大龍頭，根據政府統計處最新發表的2020年版《服務業統計摘要》，去年的反修例活動及暴力事件打擊，令本港零售及旅遊兩大行業收益大減，經濟損失最少達1132億港元，再加上餐飲服務業年內收益減少約71億港元，3大服務行業經濟損失已高逾1203億港元。

據摘要統計數據，零售銷貨行業的損失最大，2009年時，本地零售業銷貨總值僅約2747億港元，前年即2018年已增至4852億港元，9年間增幅達76.6%，惟去年受到連串社會衝突影響，零售銷貨價值跌至4312億港元，減幅約11.1%。

按零售商主要類別分析，2019年全年與2018年全年比較，大部分零售商類別的銷貨價值錄得下跌，跌幅首5位分別是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌22.4%）；百貨公司貨品（下跌13.0%）；服裝（下跌14.6%）； 藥物及化妝品（下跌13.2%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌3.4%）。

旅客減少是零售業重挫的主要原因，訪港旅客去年僅有5590萬人次，較2018年的6510萬人次減少了14.2%，只是旅客訪港帶動的消費收益去年已大幅下降至1711億港元，較前年的2303億港元下挫25.7%。摘要顯示，2009年時至2018年的8年間，旅客訪港為本港帶來的消費收益增幅達76%，旅遊業受創，本港多個下游服務產業表現亦大受影響。

餐飲服務業亦是重災區，2018年的收益多達1195億港元，從業人數有25萬人，但到去年收益已跌至1124億元，就業人數亦減少5769人至24.4萬人。