政Whats噏：郭榮鏗講一套做一套　話杯葛又開會

郭榮鏗聲稱杯葛小組委員會，但今日又出席會議。

立法會內務委員會早前終於選出主席，但非建制派議員就話唔承認內會主席李慧琼，同埋內會成立嘅小組或法案委員會。點知早前「霸住」內會主持嘅議員郭榮鏗，口頭話杯葛委員會，但今日(26日)又以非委員身份去開會喎。

資深司法任命建議小組委員會召開會議，議員梁美芬喺無競爭底下當選主席，隨即開始討論任命終審法院常任法官張舉能出任終院首席法官，接替即將退休嘅現任首席法官馬道立。

本身話杯葛嘅郭榮鏗嚟咗開會，發言期間話議員除非有好重大嘅原因要否決任命，否則唔應該調查法官嘅政治理念，仲話有人叫法官嚟立法會接受盤問係「荒天下之大謬」。梁美芬隨即澄清話冇人叫法官嚟立法會。點知郭駁嘴話：「唔好打斷我！」梁即刻提醒郭：「你連呢個委員會都冇參加呀！」郭就話基本嘢要講清楚，正確嘅嘢講100次都有需要喎。

議員謝偉俊睇唔過眼，問郭有幾多嘢跟慣例做呢？謝又強調，郭事實上根本冇參加委員會，質疑點解郭身為法律界議員都唔參加？謝仲鬧郭帶頭破壞傳統，搞到全部嘢都係「拳頭打交」，又表示自己已經好克制，盡量講嘢都唔牽涉政治成分啦！