今年首季錄22宗愛滋病個案　55%由同性或雙性性接觸感染

衞生防護中心回顧今年第一季本地愛滋病情況，季內錄得22宗愛滋病新增個案呈報，其中12宗（55%）透過同性或雙性性接觸受感染，8宗（36%）透過異性性接觸受感染，餘下兩宗個案（9%）的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。此季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2140宗。

除了愛滋病個案，衞生防護中心在今年第一季亦接獲129宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒HIV）的新增個案，涉及105名男性及24名女性，其中57人透過同性或雙性性接觸受感染，34人透過異性性接觸受感染，餘下38宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。而自1984年以來，HIV感染呈報個案累積至10409宗。

衞生防護中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉表示，愛滋病是由愛滋病病毒所引致，如沒有接受治療，約半數的愛滋病病毒感染者會於10年內發病為愛滋病患者。相反，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症，亦可大大改善患者的生活質素及延長生命。他指曾進行不安全性行為的人應及早接受愛滋病病毒抗體測試。