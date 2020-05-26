擲汽油彈宣洩不滿　15歲少年獲判感化

15歲男生為發洩對政府、建制派及警隊的不滿，深宵時分向着無人的馬路投擲汽油彈，他早前承認縱火和管有物品意圖損壞財產兩罪，今（25日）在屯門法院兒童庭被判感化18個月。裁判官認同被告愛惜香港，想為香港出一分力，但提醒他應已知道到用這種方法實在行不通，反令父母受打擊，希望他痛定思痛，裝備好自己，再找合適崗位貢獻社會。

辯方求情稱，被告對自己的守法意識薄弱和鹵莽感到自責，他受到社會運動影響，覺得政府沒有和市民好好溝通，潛移默化下認為自己可以改變政府，令政府聆聽市民聲音。被告一時衝動下用錯方法發洩，已明白後果嚴重，自知用錯方法表達對香港的愛，慶幸事件中並無市民和財物受損傷，他希望完成學業後，可以參選區議員，從社區開始改變。

裁判官形容被告是「優秀既細路」，認同他滿腔熱誠深愛香港，希望他痛定思痛，好好裝備自己，在不同崗位貢獻社會。考慮到被告試擲汽油彈時已是深夜時分，沒有人也沒有車，法庭接納被告犯案目的並非傷人，故接納感化官建議，判他18個月感化，其中9個月須住在院舍。

裁判官直言，社會運動近日再牽浪潮，住在院舍可保護被告，免得他滿腔熱血再做「傻事」，希望他清楚教訓，以免「冇得返轉頭」。