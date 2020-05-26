15歲女生認藏電油玻璃樽　望獲輕判長大當護士

15歲中四女生於去年10月1日前夕，在天水圍聚集時被搜出懷疑汽油彈原料，因而被控一項管有適合並擬作非法用途工具罪，她今（25日）在屯門法院少年法庭認罪，裁判官准她保釋至6月19日判刑，期間索取感化官報告。

控罪指女被告於去年9月30日，在天水圍天華路管有一個內含乙醇的玻璃樽、一樽消毒藥水、一罐白電油、一些白色粉末、一些錫紙及毛巾等物品。

辯方求情稱，被告有同理心和責任感，即使去年有學生罷課，她仍會關心學校會否因此而被「殺校」，也會追問老師暑期功課的安排。案發時被告只是在貼文宣，而非管有汽油彈，她長大後希望成為護士，希望法庭給予機會。

裁判官指社會混亂仍未停止，慶幸被告手持之物尚未製作成汽油彈，否則法庭絕不輕判，反問被告：「做汽油彈真係改變到社會？」裁判官明白年輕學生有一滿腔熱血，勸勉被告：「與其犯法，不如應該讀好書，用自己才能改變社會，而非使用暴力。」

案情透露，當晚11時許，有的士司機見到被告及其他人在天水圍一帶聚集於是報警，警方到場拘捕被告，在她身上搜出涉案物品。