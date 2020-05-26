研究證緊張時無意識抓頭或咬唇　有助減壓

不少人面對壓力時，會無意識地不停抓頭皮或摩擦雙手。香港中文大學最近發現有關行為背後的機制，原來是哺乳類動物面對壓力導致強烈負面情緒，而引起適應性反應的大腦訊息傳遞路徑作祟。該路徑專責處理情緒壓力，調節由壓力引致重複出現的修飾行為，而這些重複行為是有益，有助減輕壓力。研究結果已於國際科學期刊《Nature Communications》發表。

中大生物醫學學院及蔡永業腦神經科學中心的研究團隊指出，動物（包括人類）面對壓力時，會明顯地重複做出無意義的動作，稱為「替換行為」，例如會不自覺卻又強迫性地做出抓頭皮、咬唇或摩擦雙手等動作。

研究團隊在實驗大鼠的大腦「邊緣系統」中找到一種未被發現的訊息傳遞路徑，該訊息傳遞路徑專責處理情緒壓力，調節由壓力引致重複出現的修飾行為，例如當大鼠處於受威脅的環境或身體長時間受到約束時，會出現重複的行為。團隊又透過「光遺傳學」和「化學遺傳學」技術操縱有關路徑，激活該路徑後，可即時觸發動物的重複行為；相反，抑制該路徑便可阻止因情緒壓力而出現的重複行為。

團隊發現，當激活上述大腦訊息傳遞路徑時，這些動物明顯處於「感覺良好」的狀態，顯示激活動物的訊息傳遞路徑，有助安撫牠們，減輕壓力。團隊指出，這意味着因受壓而出現的重複行為本身是有益的，無必要強行抑制。團隊認為有關研究為探究不同腦部疾病引致的異常重複行為提供基礎，例如強迫症或自閉症。