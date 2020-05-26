港版國安法：周日毆打搬路障女子　警拘中四男生涉暴動傷人

示威者周日(24日)藉反「港版國安法」在港島區發動示威，下午更毆打2名無辜市民，被打的除律師陳子遷外，亦包括一名於天后電氣道清理路障女子，警方事後拘捕1名16歲中四男生。

警方東區總督察(刑事)盧彥霖交代案情，案發於當日下午3時，1名40歲女途人途經天后興發街琉璃街交界時，發現有人在路面上擺放大量雜物，包括垃圾桶等對交通造成阻塞，於是上前清理。未料4名男女隨即上前指罵，又以竹枝、拳腳襲擊女事主，行兇後四散逃去。

女事主頭部、手及腳受傷，對兇徒窮追不捨，終成功截獲其中一名行兇男子，並尋求附近警員協助。該名姓黃(16歲)男子當場被捕，他報稱為學生，現已被暫控一項暴動罪及一項傷人罪，將於今午2時半於東區裁判法院提堂。案件由東區警區重案組第一隊接手調查，警方呼籲，市民如有本案相關資料或影片，請與東區警區重案組第一隊聯絡，電話：6148 0071。

此外，案發當日下午3時半左右，律師陳子遷(41歲)於銅鑼灣利園山道，遇見數十名暴徒正以雜物堵塞馬路。雙方發生爭執，有多名暴徒襲擊陳，致該男子的頭、手、及背部受傷，案件現列作傷人案，由港島總區重案組接手調查。警方呼籲，市民如有本案相關資料或影片，請與港島總區重案組聯絡，電話：9886 0043。

盧彥霖另交代兩宗案情，包括一宗於上周六(23日)發生的傷人案，事發牛頭角下邨貴顯樓旁一行人天橋，3名15至16歲中四男生涉嫌因政見問題，藏刀威嚇一名在附近擺放街站女子。3人即日被警方以「串謀傷人」拘捕，案件於昨日(25日)在觀塘裁判法院提堂，並駁回3人保釋申請，正被扣留調查。

另一宗為去年6月10日凌晨的非法集結案。事發於立法會示威區，當日有示威者在場地內非法集結，警方其後在去年8月拘捕11人，其中8名男子其後拒保。警方經調查及徵詢律政司意見後，於昨日及今日重新拘捕該8名拒保男子，並聯同另2名涉案保釋中男子，10人年齡介乎19至41歲，警方正式落案起訴各一項「參與非法集結」，案件將於6月12日在東區裁判法院提堂。