戶戶送更改計薪方法　外賣員不滿收入減擬罷工

新冠肺炎疫情下，市民減少外出令外賣平台生意大增，亦有不少人加入成為外賣員，賺取外快。送餐服務平台「戶戶送」(Deliveroo)近日更改外賣員的計薪方法，要求外賣員一周內接逾80%獲派訂單才可獲額外獎金。有大批外賣員不滿收入因而減少，近日發起按章工作，包括拖延訂單及集體缺席，每小時只接1宗外賣單等，更計劃集體罷工。

戶戶送的新計薪方法，列明外賣員在一個星期內若接受超過80%獲派訂單，該星期內所接受的訂單均會獲取額外獎金。舊有方法則會設繁忙時間薪金保障，電單車手每張單可獲最少50港元費用，「步兵」則可獲35港元，並不限每星期需接多少訂單。有外賣員不滿新計法令收入大減30%，昨日（25日）一度聚集在中環碼頭商討對策，計劃集體罷工及不排除日後會有更大型行動。

戶戶送回應查詢表示，現時與約6000名自僱的送餐員合作，計劃集體罷工的外賣員只佔小部分，暫未見有很大影響。戶戶送透露昨日曾與3名外賣員代表會面，了解其意見，並已向總公司反映，強調新方法可較準確預測每張訂單的所需時間，以及向送餐員支付的費用，並更有效反映送餐員實際完成每張訂單的所需時間。

戶戶送相信，外賣員將獲得更佳的工作回報，強調一直與送餐員保持緊密溝通，本周將在不同地區與送餐員會面以聆聽意見。