新居屋樓王凱樂苑疑有沉降　大廈外牆現逾2米長裂紋

去年推售的新「居屋樓王」長沙灣凱樂苑，懷疑出現沉降問題，凱樂苑凱碧閣近巴士站位置一幅大廈外牆上，出現逾2米長恐怖裂紋，橫跨整幅外牆，裂縫闊度可放入5港元硬幣，牆身更有至少4塊牆磚剝落，剝落位形成一個37厘米長、4厘米闊的大窿。東網記者用拉尺深入牆角裂縫量度，發現裂縫深度至少達20厘米。

至於附近的公屋海盈邨商場也有明顯沉降迹象，商場平台欄杆出現至少5處高低不一的問題，沉降達35毫米，而欄杆沉降位置的地下路面不平，管理處在欄杆寫上數字記號，又鋪設小斜坡，以防住客跌倒。

與凱樂苑及海盈邨僅有一街之隔的地方，正進行私人地盤工程，工人及工程人員進進出出。據悉，該地盤發展商是天基置業有限公司，由會德豐、信置、世茂、嘉華國際及爪哇控股合組成立。而凱樂苑及海盈邨管理處自3月已發現問題，並向房屋署通報，署方亦曾派職員到場量度，惟因仍須時間取得數據證實沉降是否與鄰近私人地盤有關，故遲遲未有作出相關補救措施，任由凱樂苑裂紋繼續。

業主譚小姐住在出現裂縫的凱碧閣40多樓一個單位，她表示去年底才以白表購入該單位，對於入伙不足半年就出現多樣問題，高呼「離譜」，又指早前附近也曾發生海水發臭問題，聲言要向房屋署投訴。

凱樂苑業主陳小姐同樣入伙不足數月，以綠表購入400多呎單位，批評最近新居屋屢被爆出現問題，批評建物質素差，房屋署監管欠佳。凱樂苑另一業主黃女士被告知屋苑牆身出現裂縫時大驚「嘩，乜咁嚴重啊？」又指「舊年先搬入嚟，好驚喔！」她擔心自己的單位同樣出現問題，會返回家中檢查牆身。