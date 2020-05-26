港版國安法：只發網誌解畫　學者斥鄭若驊失職促下台

鄭若驊今只發網誌講解「港版國安法」，被斥失職。

全國人大代表大會將於本周四(28日)表決「港版國安法」，律政司司長鄭若驊今（26日）發表網誌解畫 強調全國人大常委會有權制訂相關法例，並指「港版國安法」與《基本法》第23條沒有衝突。有學者批評鄭身為律政司司長，有責任向傳媒及公眾解釋相關條文，卻「匿埋」做「鍵盤戰士」，以網誌回應講解國安法如何維護國家安全，其行為失職，需問責下台。

鄭指全國人大常委會有權力制訂法律及其他法律文書，國家安全關乎到全國人民及國家的整體利益，全屬中央事權，從來不屬於香港特別行政區的自治範圍之內，稱全國人大常委會制訂國家安全法律符合《基本法》第18條第3款。

外界質疑「港版國安法」與《基本法》第23條有衝突，鄭指第23條說明港府應自行立法禁止與國家安全有關的指定行為，而獲授權並不會排除中央為維護國家安全而進行立法。她稱，公眾需認清中央對所有地方行政區域的國家安全負有最終責任的事實，而「港版國安法」細節現時尚未公布，公眾不適合作任何無謂的揣測。

鄭又指有些說法無理批評「港版國安法」決定，並將訂立「港版國安法」說成等同「破壞一國兩制」，她認為這種主張在法律層面上站不住腳，又指全國人大和全國人大常委會採用的程序合乎法律要求，有根有據，並切合香港特別行政區現時的情況。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，鄭若驊應向公眾解釋國安法利多於弊，以及相關法律如何融入普通法，不應只由坊間其他法律人士發表意見。陳指鄭只用網誌回應猶如隔靴搔癢，摸不著問題的核心，直斥鄭工作表現欠佳，理應退位讓賢，問責下台。