網民熱話：P牌逆線撼對頭車　網民反指錯唔晒？

P牌仔逆線行車無疑可惡，不過有經驗駕駛者亦往往「啱唔晒」。近日網上流傳一段車Cam片，有司機在停車場轉彎時，遇上逆線P牌仔，最終離不開撞車收場。不過網民卻指P牌仔「錯唔晒」，事關事主一個動作，同樣離錯，形容是「打和啦！」

據悉現場是鰂魚涌一幢商業大廈停車場，事發於昨日（25日）晚上約8時，從Facebook群組「馬路的事討論區」轉載的車Cam片所見，司機駕黑色電動車準備轉彎，此時一架掛上P牌的綠色私家車迎頭駛至，電動車雖及時停下，但綠車卻收掣不及，在轉角位上兩車猛撼，並發出強勁撞擊聲。從事後上載的照片可見，兩車車頭損毀都頗為嚴重。

雖然從電動車司機視角，似錯在P牌仔身上，網民亦指「完全係發緊夢，寧願扭軚都唔煞車」、「都轉彎啦，咁快就瀨嘢啦」。但有眼利網民就發現，電動車司機雖及時停車，但其行車期間一直踩白線前進，「兩部車都騎住兩條線轉彎...所以雙輸！」「停車場揸得咁快 兩個都抵X死。

網民有話說：

Winnie Chow：兩架都又快又過界...

Matthew Fan：P牌車賠死

劉名青史：好溫馨啊

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