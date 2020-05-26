華懋慈善基金未回應管理方案　法庭限56天內交誓章

已故華懋集團主席龔如心去世後，其遺產滾存至去年已超逾1300億港元。終審法院在2015年裁定，華懋慈善基金為其遺產受託人，基金要交由獨立人士組成的管理機構監管，並指令基金須與法定的「慈善事務守護人」律政司商議管理計劃，交予高院審批。高院原訟庭去年中已定下時間表，先由律政司呈交誓章解釋管理方案，然後由遺產管理人和慈善基金回應，但慈善基金至今仍未交回應誓章。原訟庭今天應律政司要求，下令慈善基金須在今天起計56天內交誓章，逾時便不能補交。

律政司今天原本要求，只予慈善基金28日時間呈交誓章。對於律政司的要求，慈善基金方面就作出反指控，指律政司未有按照龔如心的遺願，邀請國務院總理及聯合國秘書長加入管理機構。慈善基金因此另作申請，要求法庭頒令責成律政司接觸上述兩方，並暫時停止審批管理計劃。

至於未有呈交誓章方面，慈善基金方面就在庭上解釋，因早前曾更換律師，所以有所延誤。法官最後決定，把它呈交誓章的限期，由律政司要求的28日增至56日。

另外，律政司及遺產管理人，都要求法官即時駁回慈善基金要求暫緩審批管理計劃的要求，不過法官最終決定押後再開庭審理。法官要求各方為此申請呈交誓章表明立場及理據，並排期在今年8月5日審理，預計聆訊需時半天。