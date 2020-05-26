官媒報何鴻燊死訊 稱其愛國企業家曾捐圓明園獸首銅像

何鴻燊向國家捐贈的圓明園馬首銅像。

賭王何鴻燊周二（26日）下午在養和醫院病逝，終年98歲。內地官媒報道時，稱何為「港澳知名愛國企業家」，又重提他於2019年向國家捐贈圓明園馬首銅像。

官媒報道指，何鴻燊是澳門舉足輕重的人物，曾任第9至11屆全國政協常委，多次獲國家領導人接見，曾參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸祖國。何生前積極參與對內地的經濟建設，文化慈善等事業，為澳門的發展作出了突出貢獻。

報道提到他多項對國家建設的實際行動，例如在得知北京申辦2008年奧運會成功後，隨即資助興建用作奧運場館的國家游泳中心。2003年，何把價值600多萬港元的圓明園豬首銅像，捐贈給保利藝術博物館。2007年9月，何再次以6910萬港元投得圓明園馬首銅像，並在港澳地區公開展示，借此帶動更多人參與保護中國文物的工作，宣揚愛國愛民族意識。

同樣在2007年，何鴻燊將5件紀念香港回歸的藝術品捐贈給國家博物館，包括油畫《南京條約》、《世紀大典》、《毛澤東會見希思》、青銅雕塑《毛澤東》、《鄧小平像》。至2019年11月，何為慶祝中共建政70周年和澳門回歸20周年，決定將圓明園馬首銅像捐贈給國家文物局。