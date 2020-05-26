議員倡建立斜坡安全系統　防山泥傾瀉造成傷亡

香港在風季期間受到持續暴雨和颱風等惡劣天氣威脅。在2017及2018年出現的超強颱風「天鴿」及「山竹」更導致香港出現水浸等情況。立法會發展事務委員會今(26日)討論政府為應對氣候變化令山泥傾瀉風險增加的準備，以及就颱風季節水浸風險管理等。有議員提出應設定完善預報機制，預測山泥傾瀉的地點，保障市民安全。

議員陸頌雄認爲政府應建立斜坡安全系統，預測山泥傾瀉的地點及時間，預測每一個斜坡會否倒塌或何時有較大機會倒塌，以便提醒市民小心。另有議員質疑私人斜坡涉及的地盤費用龐大，亦不是每位市民懂得如何維修斜坡，建議政府部門給予相應援助。

土力工程處處長及副礦務處長潘偉強回應指，若斜坡附近沒有專業人士觀察，目前技術未能即時預測斜坡倒塌的風險，若斜坡的清水突然變成泥水等，就有倒塌的迹象，會繼續從這方向努力建造完善機制。他續稱，正試驗應用現代資訊科技，研發嶄新的山泥傾瀉偵察系統－「智能泥石壩」，以監察泥石壩的狀況，當發生泥石堆積時，會作及時通報。

潘又指，政府每年鞏固150個政府人造斜坡，以及為30幅天然山坡進行所需的風險緩減工程；至於私人斜坡的維修問題，市民亦有責任，部門會持續推行社區教育計劃，促使私人業主明白維修斜坡對防止山泥傾瀉的重要性，並設立「社區諮詢服務組」解答市民問題。