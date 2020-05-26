昂坪360明日起復常　港人平日乘搭半價

新冠肺炎疫情緩和，昂坪360宣布，昂坪纜車將明日(27日) 起全面恢復正常服務，並推出港人乘搭半價優惠。由明日起至7月31日期間，逢周一至周五 (公眾假期除外)，市民只需出示有效香港身份證明文件，即可以半價購買來回纜車門票一張。

與此同時，於6月30日前，購買任何來回纜車門票或導賞團門票的賓客，即可以88元升級至「360季度通」，於升級當日起至今年9月30日期間的整季度內，可無限次搭乘昂坪纜車標準車廂。

因應早前疫情影響下，纜車只提供有限度服務，原已購買「360全年通」的人，其全年通的有效期將延長4個月，而持有人於明日至7月31日期間，可以7折續購原價550元的「360全年通」。

另外，為配合綠色健康旅遊新潮流，昂坪360旗下的360假期旅行社，將推出「360私人訂製大嶼遊」小型包團項目，二人以上即成團。

不少孩子早前留家防疫、在家學習，為讓孩子們在疫情穩定後到戶外享受大自然風光，昂坪360將伙拍香港小童群益會，聯合舉辦「擁抱驕陽」抗疫故事分享活動，送出逾萬張纜車門票予香港市民。