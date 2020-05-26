疑視國泰合併港龍為擴張行為　傳內地或出手阻攔

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，市傳公司計劃整合旗下國泰港龍等航空品牌，惟外電引述消息報道，中國民航局去年因國泰航空員工涉嫌參與社會事件，而限制該公司擴張在中國的新航點和航班數量，出於國泰航空合併國泰港龍的行為可能被視為擴張，中國民航局恐阻礙合併計劃。

消息指出，國泰航空可能為削減成本而合併國泰港龍，但中國民航局把合併行為視為航點、航班擴張，而可能阻擋計劃，並限制僅由國泰港龍營運中國國內20條航線。目前國泰航空僅經營至北京和上海的航線，國泰港龍則經營福州、南京等中國國內航線。

民航局去年8月發出重大航空安全風險警示，要求國泰航空滿足三大要求，包括立即停止對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及曾有過激行為的人員，在飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動。據了解，國泰因違規，已被民航局扣足分數，可拒絕公司增加內地航線申請。

另外，國泰原定將與工會會面，以商討研究重組架構的時間，但報道指目前已將有關會面延遲至暫定在6月10日舉行，工會則拒絕置評。

報道提及，國泰正就與新冠肺炎疫情有關需求銳減的情況進行戰略審查，但拒絕就上述報道作回應，只稱鑑於目前局勢，公司不會採取任何行動，也不能排除任何事情來確保其航空業務能夠從危機中變得更具競爭力。

消息稱，如果整合國泰港龍，意味部分機艙服務員將轉移至國泰航空及香港快運，甚至可能提早退休或裁員。

東網就有關報道向國泰查詢，國泰回覆不會就傳聞作出回應。