調查指逾8成受訪者支持重推租管　保障住屋權利

居住環境細小是不少港人的寫照，有關注基層住屋的團體調查顯示，444名受訪市民中，多達65%人不認同市場可自行解決劏房租金的問題，高達88%人同意政府重新引入租務管制，並限制業主只可每2年加租一次、限制加租幅度等，保障市民有合適居住環境。團體又促請政府安排基層代表及相關社福機構成員，加入「劏房」租務管制研究工作小組，協助制訂租管政策。

民間監察政府推行租管陣線於今年1至5月期間，訪問444名18歲以上市民。調查顯示，有47.7%及40.3%受訪人士贊成及非常贊成政府重推租務管制。有60.7%人同意業主加租時應按通脹而定，上限為5%；另有46.1%人認為應限制業主加租次數，限為每2年1次。

調查又訪問394名居在劏房及板間房等市民，結果顯示，41.1%人只住在不足150呎的空間，有42.6%人被收取水費每度13至15港元，有45.3%人反映曾因業主大幅加租而被迫搬離。團體認為，政府應保障基層市民的住屋權利，認真看待及處理不適切居所的住屋問題，建議為劏房研究小組加入基層及社福機構代表，小組亦應定期與團體代表會面。