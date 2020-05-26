調查指基層兒童網上學習遇困難　機構促提供電腦支援

本港的新冠肺炎疫情已持續4個月，學生因停課而在家進行網上學習，香港小童群益會今日公布一項「兒童及家長在停課期間的狀況調查」，針對基層家庭兒童進行訪問，發現兒童的情緒及精神健康未受疫情影響，反而家長的心理壓力頗大，其中一個成因是基層家庭的家長大多不熟悉電腦操作，未能協助子女上網學習，甚至導致欠交功課。機構促港府為基層家庭提供電腦支援。

調查於2至3月期間進行，訪問了507名9至17歲的兒童，以及475名家長。調查結果顯示，停課期間有86%的兒童會在家學習，大部分每日平均需網上學習1至3小時，另有28%人亦會外出參加補習班。功課數量方面，69%兒童每星期要交9份或以下的功課，但亦有5%兒童需交20份或以上的功課。

社工何沛瑩表示，留意到疫情期間基層家庭兒童網上學習的困難，包括網絡速度太慢、欠缺電腦設備等，而家長亦未有相應知識及電腦技術指導子女上網學習。她指，有家長因不熟悉電腦操作，無法為子女安裝及使用實時網上授課軟件、瀏覽學習平台等，導致子女缺席網上授課或欠交功課，這些都令家長感到壓力及焦慮。該機構促港府及社福機構提供電腦支援基層家庭，亦建議設立社區為本的電子學習資源中心，提供免費電腦及上網服務。