New Balance香港前經理涉騙公司5000元　被廉署起訴

廉政公署今日(26日)落案起訴New Balance Athletic Shoes (Hong Kong) Limited (New Balance HK)前地區經理，控告他涉嫌虛假地在公司電腦收銀系統輸入折扣代碼，以偷竊公司逾5000港元，已獲廉署准予保釋，將於本周四(28日)在屯門裁判法院答辯。

被告陳偉強(46歲)，(New Balance HK)前地區經理，被控2項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。

被告負責監督5至6家分店的運作及其售貨員，有關分店包括元朗及東涌的特賣場。根據New Balance HK的售貨員均須使用電腦收銀系統處理銷售交易，售貨員可在系統中輸入不同的折扣代碼，向購買大量貨品的顧客提供額外折扣，以及合適地提供其他特別折扣。

控罪指被告涉嫌於2017年4月1日至2018年11月15日期間，在上述的元朗及東涌特賣場，偷竊兩筆共逾5000元的款項。據報在電腦收銀系統內，共有15宗銷售交易輸入了折扣代碼，但有關客戶並沒有獲取相關的折扣。

另外，廉政公署今日亦落案起訴理光(香港)有限公司(理光香港)前銷售員，控告他涉嫌訛稱會就客戶的服務計劃提供1部智能電話，以詐騙該打印服務公司該部價值逾7800港元的智能電話，已獲准保釋，將於本周四(28日)在東區裁判法院答辯。

被告翁紹強(47歲)，被控1項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。控罪指被告作為銷售員，可向客戶推介使用其他產品，包括投影機或流動裝置，而有關產品的費用將計入理光香港收取的服務月費內，告涉嫌於2016年9月28日至10月31日期間，虛假地向理光香港表示會根據租賃及保養服務協議，向上述客戶提供1部智能電話，並意圖詐騙而誘使理光香港向該客戶提供1部智能電話，而導致被告獲得利益或理光香港蒙受不利。據報涉案的智能電話價值逾7800港元。