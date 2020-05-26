女子咬警長表證成立　被告辯稱被壓傷才咬警

警方去年就又一城襲警案到九龍灣一座工廈搜查，期間該案疑犯的胞姊被指在大堂圖阻隢搜查，更涉嫌張口咬警長。涉案女子否認兩項襲警罪，案件今（26日）在觀塘法院續審，裁判官裁定兩罪表證成立。被告選擇自辯，供稱她遭警長推跌，然後雙雙倒地，導致她頭、肩和胸部受傷。被告因警長倒地時用手壓她的臉，才會在痛楚下咬警長的手。案件押後至6月11日裁決。

41歲女被告韋秋盈被控於去年11月29日，在九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心地下大堂內，兩度襲擊執行職務的警務人員，即偵緝警署警長49734。

被告作供指，她和母親到涉案工廈是因為要探望寄養於該工廈某單位的兩隻狗，惟當母女正沿後樓梯上樓時，遭多名男子阻礙及不禮貌對待，更有一名南亞裔男子衝向她，使被告受驚。直至其中一名男子向被告展示警察委任證，母女才離開。及後被告折返大堂時，遇上涉案警長，並遭警長推倒弄傷，致她肋骨骨裂。

被告接受盤問時，不同意控方指她當時不似是受驚，因閉路電視拍攝到被告搭電梯時，手舞足動般與其母親對話。被告指，因為她與母親就瑣事有爭執，才會有較大動作。