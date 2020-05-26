休班警阻貼文宣被毆　兩男涉案被拒保釋

一名休班警於本月15日晚上途經黃大仙龍蟠苑對開時，阻止5男1女在行人天橋上張貼反修例文宣海報，疑遭對方用噴霧膠水攻擊及拳打腳踢。事後一名27歲電腦技術員名一名22歲無業男子拘捕，遭控一項對他人身體加以嚴重傷害罪，案件今(26日)於九龍城法院提堂。控方申請暫毋須答辯，案件押後至本周五以待警方進行認人手續後，二人保釋申請被拒，須還押警方看管。

兩名被告分別是電腦技術員林浩（27歲）及無業男子劉偉川（22歲）。他們被控於今年5月15日，在黃大仙龍蟠苑龍珊閣外行人天橋，與其他不知名人士非法及惡意對涉事休班警員A的身體加以嚴重傷害。

控方反對兩名被告的保釋申請，透露劉曾於去年11月的理工大學事件中，因涉嫌參與暴動被捕，及後他拒絕警方保釋獲釋，惟事隔6個月，他再涉嫌干犯今次罪行。

辯方指，劉正待業沒有收入，他與患中風的六旬父親同住，兩父子相依為命，若他不獲保釋，父親無人照顧，起居生活定受影響。而他昨晚得知警方找他，便立即向警方投案，可見他潛逃的風險甚低。

裁判官最終拒絕辯方的保釋申請，但同時著感化官跟進劉父的個案。