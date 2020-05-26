沙田8中學關注組籲明日罷課　學校澄清與事件無關

《國歌條例草案》將在明（27日）於立法會大會恢復二讀辯論，有網民發起屆時在立法會及政府總部一帶發起示威。網上流傳沙田區8間中學的「反修例關注組」呼籲學生明日罷課，並於早上11時到立法會示威區集合。有涉事學校澄清，組織並非由學校設立，表明絕不贊成學生罷課。

近年不時有自稱為某學校的學生在網上籌組關注組，以就不同的事件發表意見及發起行動。是次在網上發起聯署的包括「林大輝中學本土關注組」及「浸信會呂明才中學反修例關注組」等。

涉事的林大輝中學發表聲明指，得悉近日網上有自稱「林大輝中學本土關注組」之組織，聯署發起罷課行動。該組織並非由該校設立，其言論及行為並不代表學校立場，絕不贊成學生罷課。對於該組織未經許可使用校名，及以該校名義發表任何未經同意的言論和進行任何未經授權的行動，一概保留法律追究權利。聲明又指，「近有謠傳本校容許學生在明日參與罷課，特此澄清，絕無此事！」

另一所涉事的浸信會呂明才中學亦發澄清啟事，指該關注組並非該校組織，其所有言論及立場均與該校無關。對於有關組織未得校方授權以學校名義參與任何活動或發布訊息，引起家長及學生憂慮和不安，深表關注。