議員炮轟過渡性房屋供應緩慢 　籲政府增透明度及提升效率

公營房屋供不應求，不少公屋輪候冊市民居於惡劣劏房環境中。立法會房屋事務委員會今（26日）舉行會議討論過渡性房屋，有議員質疑過渡性房屋的供應緩慢，等候時間甚至比輪候公屋更長，民間團體營運過渡性房屋的準則不一，另有議員指摘運輸及房屋局行政效率有改善空間，欠缺透明度。另外，有團體在會議開始前到政府總部外請願，促請政府正視過渡性房屋政策之漏弊。

議員尹兆堅指出有閒置校舍等候逾10年仍未改建成作過渡性房屋，質疑局方規劃過渡性房屋，亦不需要十年時間，更導致校舍荒廢十多年。

議員郭偉強則表示過渡性房屋目標是救急，興建速度理應要快，但現時興建時間比公屋更慢。他又擔心過渡性房屋交由不同民間團體負責，會導致過渡性房屋出現衆多隊伍輪候，而每個輪候隊伍的要求不一，如以貧窮或單親等做準則，認爲局方應統一申請機制。

運輸及房屋局副局長蘇偉文回應指不同意過渡性房屋興建時間比公屋更長，公屋興建時間需20年之久。他續指，對於交由不同民間團體營運過渡性房屋有助提升申請彈性，現時有基礎制度予不同民間團體，惟他承認提升效率方面有改進空間。

關注社會房屋發展平台指出，政府應擔當更積極主動之角色。團體認爲，政府對於整個過渡性房屋政策參與度嚴重不足，整個項目交由非政府組織全盤處理是不合理。團體續指社區規劃應更周詳及改善福利措施，同時給予營運機構更多支援，並重新檢討人力資源的分配。