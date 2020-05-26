2男女酒店交收毒郵包被捕　司警檢76.8萬元毒品

澳門司警再揭發有販毒集團利用郵寄包裹藏毒，從外地偷運到澳門。司警昨(25日)採取行動，拘捕一名30歲越南女外僱和一名46歲香港男子，合共檢獲約值76.8萬澳門元的冰毒、氯胺酮(K仔)及懷疑毒品的藥丸，警方估計部分在澳門出售，又相信毒品來自東南亞，販毒集團由於受限於各地的出入境措施，改用郵寄包裹方式運毒。

案情指，司警早前與香港海關進行情報交流，得知有東南亞販毒集團安排成員在澳門作案，並鎖定女疑犯身份，同時確定她將在澳門接收一個混有毒品的包裹。司警昨午待疑犯領取包裹後採取行動，即從檢獲的包裹內搜出75包口罩及11罐大小不一的護膚品，經檢查後在護膚品暗格搜出200克冰毒，約值66萬澳門元、98克K仔，約值9.8萬澳門元，以及279粒懷疑毒品的藥丸。

警方隨後得知女疑犯被捕前一晚，曾在涉案港男租住的路氹區某酒店房間過夜，遂派員到場調查，並搜出經改裝的吸毒工具，以及3.3克冰毒，約值10,890澳門元，該男子經檢驗後對冰毒呈陽性反應，即有吸食冰毒。

司警相信案中女疑犯近月開始從事販毒勾當，4月下旬至今至少兩度作案。而檢獲的郵包中，集團以口罩包裹護膚品罐以作掩飾，而護膚品罐亦分成上下兩層，上層放置普通護膚品，為下層的毒品作掩護，毒品亦以錫紙等包裹，藉此逃避X光機檢測。除了冰毒及K仔外，搜獲的279粒藥丸尚待進一步檢驗。