懲教助理索取和收受燒鵝鴨案　被告兩罪表證成立　

一級懲教助理於去年農曆新年期間，涉嫌趁壁屋懲教所一名囚犯的母親探監時索取一隻燒鵝髀，之後更涉嫌收受她一隻燒鴨。涉案懲教助理否認訂明人員索取利益及收受利益兩罪，案件今（26日）在觀塘法院續審，裁判官裁定兩罪表證成立。負責壁屋閉路電視監控的高級懲教主任出庭作供，他指從閉路電視中發現囚犯的母親把一個紅色塑膠袋放在被告前方，並用手指指向塑膠袋，示意讓被告取去塑膠袋，被告午休時，懷疑把塑膠袋藏在手持的雨褸內以蒙混過關。

55歲被告尹志亮，報稱退休人士，案發時是壁屋懲教所探訪組主管，負責監察及接待探訪壁屋囚犯的訪客。控罪指，被告身為訂明人員，於2018年2月15日（年卅晚）向朱妙雲索取一隻燒鵝髀；尹另被控於2018年2月17日（年初二）從朱接受一隻燒鴨。

朱的丈夫劉國華供稱，被告得悉他經營燒味店後，曾約3至4次向他說要吃燒鵝髀。高級懲教主任楊振宇作供，楊於案發時為保安組主管，負責監視壁屋的閉路電視，包括探訪室等候區的運作，若發現有懲教人員收受利益或與探監人士有不當接觸，便須向上司匯報，而楊從案發當天的閉路電視中察覺被告與探監人士有可疑行為。

被告自辯供稱，他看見朱送上燒鴨時已表示「一係你拎走，一係我扔咗去」，由於燒鴨有味道及不衞生，他沒有把燒鴨鎖進儲物櫃。雖然探訪等候區內有垃圾桶，但案發時負責的清潔工休假中，故他把燒鴨扔到男更衣室內的垃圾桶。