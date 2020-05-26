經濟狀況滿意淨值負66%　創17年來新低

香港經濟持續低迷，有民意調查報告指出，受訪者對現時社會民生、經濟、政治的滿意淨值均為負數，其中對社會的經濟狀況的滿意淨值低至負66%，創2003年以來新低。

香港民意研究所於本月19日至21日以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問1001位市民，並於今(26日)發表民意調查報告。根據報告，有75%的受訪者對經濟狀況感到不滿，滿意率只有9%，滿意度淨值為負66%。

受訪者對社會民生及政治狀況的滿意淨值亦為負數，分別為負61%及負86%，其中政治狀況滿意淨值創92年以來新低。機構指，由於「港版國安法」相關事項於21日晚才宣布，本次民意調查並不能反映該法例對民意的影響。

此外，調查結果又發現，特首林鄭月娥評分為28.3，支持率僅有19%，反對率為73%，支持率淨值為負54%。機構更指出，有48%的受訪者對特首的評分為0分。

在受訪者對政府表現的滿意率下跌2%至19%，有67%表示不滿，滿意率淨值為負49%，即受訪者對政府「幾不滿」，而對政府的信任度亦下降4%，比率為27%，不信任比率為63%，信任淨值為負36%，即整體上受訪者對政府「幾不信任」。