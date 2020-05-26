去年商務客大跌14%　旅發局首推酒店資助疫後吸客　

高消費力的商務客向來是全球旅遊業的必爭客源。會獎旅遊（MICE）是企業借助舉辦國際會議、展覽、獎勵旅遊的一種商務旅遊形式，惟本港受社會運動及疫情雙夾擊下，去年訪港會獎旅客大跌14%，今年更為零。為重新吸納會獎旅遊市場，香港旅遊發展局將推出多項加強支援業界措施，包括首次資助酒店推出優惠，吸引更多小型企業來港舉辦會議旅遊。旅發局指，會因應疫情發展作漸進式推廣，首要客源為泰國、南韓及內地。

旅發局數字顯示，18年整體訪港會獎旅遊海外過夜客近200萬人，但自去年年中發生社會事件後，去年會獎旅客已跌至170萬人，跌幅達14%；而會獎旅客仍是高消費高增值旅客群組，去年人均消費為7200港元，較普通訪港旅客高24%。以此推算，即去年本港單在會獎旅遊方面，已少收21.6億元。然而，今年因疫情關係，全球封關，會獎旅客更大跌為零。

旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，疫後會獎旅遊將呈現新常態，例如商務旅客會更注重公共衞生安全、因應衞生考慮及操作限制，小型會展活動的比例將會上升、網上及實體會議展覽混合舉行的形式會增多等。

有見及此，旅發局將重點推出一系列支援業界措施，包括降低「小型企業會議、獎勵旅遊及國際會議訪港團體資助計劃」的申請門檻，團體入住晚數要求由兩晚減至一晚，20人以上的參展團體留港一晚，即可申請每團5千至4萬元資助。酒店業也首次獲類似的資助計劃，鼓勵酒店吸引更多小型企業會議及專業組織會議，預計在下一季推出。

旅發局亦夥拍超過70間酒店推出全新「商聚‧香港」項目，由酒店提供免費會議設施及餐飲套餐，旅發局協助宣傳，吸引企業在港舉行會獎活動。下月中將舉辦疫後亞洲首個網上會展業務配對會，透過網上平台令本地的會獎業務公司在出入境限制中仍可洽談生意。

被問及本港社會衝突再爆發，會否影響商務客訪港信心。黃指，會獎旅客最關心行程是否受阻、旅發局會向會獎旅客密切聯繫，減低社會運動對他們的影響。旅發局也會密切留意客源市場最新情況，保持彈性，當客源市場具備訪港條件，便會即時展開宣傳，而疫情較緩和的泰國、南韓及內地將是首階段推廣的客源市場。至於郵輪旅遊方面，由於涉及多項衞生問題，預計今年內亦難以恢復。