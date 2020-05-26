司警破跨境運毒集團　共拘17人檢210萬元毒品

澳門司警上月偵破一宗偷渡快艇運毒案，涉及一個活躍粵港澳三地的販毒集團，安排骨幹成員偷渡到澳門「散貨」。司警跟進案件並聯同海關及珠海公安採取行動，於昨(25日)在路氹截獲運毒往澳的集團骨幹、57歲香港男子，以及2名分別52及55歲的本地男子，行動中檢獲市值約210萬澳門元毒品，警方其後再於澳門各區截獲6男1女涉案疑犯，年齡介乎23至55歲，警方以加重販毒罪、吸毒罪、不適當持有器具或設備、協助非法入境者等罪名，對各人落案起訴，移交檢察院跟進。內地方面則拘捕7人，包括集團香港主腦。

據調查所得，相關集團運作約1個多月，分工明細，組織架構分明，成員各施其職。集團除了以快艇偷運毒品入境，亦透過下線以螞蟻搬家的方式，將毒品經陸路口岸偷運入境，司警相信已搗破一個以香港人為首、長期以內地為據點的販毒集團。

案情指，司警於上月11日，聯同海關拘捕6名疑犯，破獲1宗利用快艇販毒的案件，並將案件通報珠海。經過1個月的調查，內地公安鎖定1名集團香港主腦的身份，而司警亦發現有集團成員租用迷你倉存放毒品，並鎖定各人住處及存毒迷你倉位置。

前晚(24日)深夜，司警根據珠海公安提供的資料，確定集團骨幹港男偷渡運毒入境，遂立即通知海關。至昨日凌晨約2時，根據情報發現該港男在竹灣上岸後，乘坐涉案的一名疑犯駕駛的的士，前往路氹一帶某酒店，並與另兩名疑犯會合。司警人員隨即到場將在場3人截獲，並於涉案港男身上搜出998包共重317.75克的可卡因、495包共重264.38克冰毒、3包共重63.02克大麻花、20包共重40克的開心粉。

集團骨幹落網後，在澳門各區部署的司警人員採取行動，拘捕7名下線成員，並於其中一名男疑犯住處檢獲5包共重3.8克氯胺酮(K仔)。另一邊廂，內地警方亦於珠海拘捕年齡介乎20至40歲的4男3女，包括上述集團香港主腦、1名骨幹成員及5名集團成員，同時搜出約500克的可卡因，而被捕主腦亦涉嫌轉移400多萬澳門元毒資。