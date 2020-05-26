港版國安法：對社會動盪忍無可忍　團體籲市民支持立法

有團體指「港版國安法」可堵截一小部分人繼續搗亂。(陳嘉順攝)

全國人大代表大會周四表決「港版國安法」，有團體今日(26日)開設街站收集市民簽名，指「港版國安法」可保障一國兩制，大眾市民在社會動盪下已忍無可忍，而該法例可堵截一小部分人繼續搗亂。該團體亦將會在學校等地方作宣傳及推廣，讓更多市民了解「港版國安法」以釋除疑慮。

「香港各界撐國安立法聯合陣線」在中環開設街站，呼籲市民以聯署方式支持立法工作。東華三院前主席施榮恆稱，市民在社會動盪下難以正常生活，而該法例可保障大部分市民人身安全，望社會各界全力支持。

民眾聯席召集人趙麗娟指本港經濟因社會動盪而步入衰退，強調最大原則一定是穩定社會，否則將沒有人來港投資，亦難以保障經濟發展。趙指部分市民不善於使用互聯網，因此特意開設街站，歡迎市民以聯署方式，表達對「港版國安法」的支持。

另外，由7個海關協會組成的香港海關工協會發表聯合聲明，表示堅決支持「港版國安法」；又指作為一支專業的紀律部隊，定必團結一致、克盡己任，繼續做好把關的工作，防止違禁物品及受管制物品非 法進出香港，依法履行維護國家安全的使命和責任，確保香港繁榮穩定。