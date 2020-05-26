地政總署證陶輝住所僭建　發警告信要求糾正

警務處外籍助理處長陶輝報住的清水灣碧水新村牌照屋，被指涉僭建及霸佔官地。地政總署證實，牌照屋確有違規擴建，已向持牌人發出警告信，要求1個月內糾正違規事項；同時要求持牌人澄清有否將牌照轉讓，如有違規將採取行動跟進。至於陶輝夫婦被指用作民宿出租的寮屋，同被證實違反土地牌照。

陶輝報住的牌照屋位於清水灣碧水新村1號，地政總署曾派員到場視察，證實該處天台構築物和地下構築物的擴建，違反政府土地牌照用地的規定。署方又發現相關政府土地牌照用地以外的政府土地未經批准被佔用，已在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用，否則會按機制採取進一步行動。

而陶輝夫婦被指用作民宿出租的碧水新村61A號寮屋，地政總署指有關地方屬同一個政府土地牌照的另一處許可用地，牌照限作貯物用途，處所同時亦是登記寮屋，惟署方經實地視察，有理由相信該處全部屬居住用途，違反土地牌照和寮屋登記紀錄加建構物的情況。地政總署稱已向相關人士發出警告信，要求糾正違規事項，並強調會按程序跟進及採取執管行動。

而現任香港輔助警察隊總監兼新鴻基地產市務總監楊祖賜位於北港新村163號的村屋，早前被指在天台搭建佔約半層的長方形黑色構築物，上蓋鋪設太陽能板，懷疑僭建。地政總署指該村屋屬新界豁免屋，惟有未經批准佔用政府土地的情況，地政總署已於現場貼上通知，要求停止佔用。