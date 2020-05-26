政Whats噏：指討論六四不符區會職能　政府代表離場

油尖旺區議會討論六四事件，民政事務專員同警方代表隨即離場。(陳嘉順攝)

油尖旺區議會今日(26日)召開會議，其中一項議程係討論六四事件，但民政事務專員余健強以唔符合區議會職能為由，同在席嘅區議會秘書、政府部門及警方代表離場，有區議員曾要求佢哋唔好離席，但唔成功。

有區議員喺會上提議，希望喺位於旺角嘅六四紀念館增設示威區，要求警方加強保障，到開始討論六四事件嘅時候，余健強話議程唔符合區議會職能，之後就起身走人，秘書、所有政府部門嘅官員同警方代表亦跟住離開會議室。

油尖旺區議會副主席、公民黨區議員余德寶接受查詢時話，余健強曾喺會議期間，兩度表明議程唔符合區議會職能，又話區議會本身並無將有關六四事件納入議程裏面。余又話因為會議仍然進行緊，所以佢哋冇追出會議室。

另外，屯門區議會今日晏晝召開特別會議，副主席黃丹晴喺會議開始前代表18區區議會嘅民主派議員讀出口頭聲明，反對「港版國安法」。屯門民政事務專員馮雅慧認為有關聲明唔符合區議會職能，決定唔會參與討論，其後同樣與區議會秘書處職員一齊離場。