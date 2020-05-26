灣仔3座政府大樓擬拆　團體冀打造新商業中心

「連繫灣仔」建議將灣仔海旁用地連繫至舊城區，進而伸延至中環及銅鑼灣。

政府計劃拆卸灣仔告士打道3座政府辦公大樓，並於2021年出售該用地作重新發展。「連繫灣仔」設計團隊建議以嶄新概念，取代政府一貫規劃藍圖，將灣仔海旁用地連繫至舊城區，進而伸延至中環及銅鑼灣，連成金三角。

設計團隊指出，由於3座政府辦公大樓位處灣仔最具策略意義的地段，毗鄰擁8條行車線、切斷區內連接性的告士打道主幹道。因此，這項發展計劃值得政府考慮另類嶄新的發展模式。

項目重點是為社區提供一個新的公共空間，連接區內本來零碎分散的地段，讓市民能夠輕易游走穿梭區內不同地標，項目亦必成為日後灣仔發展的催化劑。整個項目將為灣仔居民、上班族及國際商務旅客提供約5萬5千平方米的休憩用地，並連接會議展覽中心及毗鄰辦公大樓，令老灣仔蛻變成商業中心區。

項目構思參考了美國紐約高線公園（由廢棄中央鐵路西區線高架橋改造而成的綠道公園，並已成紐約主要旅遊景點）、韓國首爾路（由高架道路改造而成的人行步道），以及中環至半山自動扶手電梯系統（加強中環與半山的連接性，並為沿線商店帶來商機）。