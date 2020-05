賭王何鴻燊今午(26日)1時病逝,他家族旗下的新葡京及葡京賭場,下午起下半旗,燈飾關上,賭場外的大屏幕亦向他致哀,令平日五光十色的葡京變得暗淡無光。

何鴻燊逝世的消息公布後,葡京賭場將旗杆上的公司旗下半旗,招牌燈飾亦關上;賭場外的屏幕平日播放宣傳片,今日亦以黑底白字寫着「深切哀悼創辦人何鴻燊博士 In Loving Memory of our Founder Dr. Stanley Ho」。在新八佰伴外牆的電子屏幕,亦有向何鴻燊致哀。