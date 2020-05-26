政Whats噏：網上「起底」猖獗　梁美芬批私隱條例係無牙老虎

社會上愈黎愈多人被網絡欺凌，網上「起底」嘅情況愈見猖獗，就連立法會保安員都唔例外。本身係大律師嘅議員梁美芬日前批評《私隱條例》就好似「無牙老虎」一樣，個人資料私隱專員公署應對符合表面證供嘅個案就即時處理，加強刑事調查同檢控，並加以行政處罰，先至可以起阻嚇作用。佢建議政府直接授權私隱專員刑事檢控權力，同時允許專員向法庭申請禁制令，禁止公開、披露同轉發受害人個人資料，杜絕一切「起底」行為，加強對當事人嘅保障。

事緣立法會內務委員會喺今個月8日晏晝召開特別會議爆發激烈衝突，有人喺公眾席上投擲文件，有保安員被文件掟中頭部受傷，須送院治理，而秘書處亦已報警。事後有人喺網上擺咗相關保安員嘅個人資料，跟住就好多網民轉載，更被網民起底，仲話會對佢哋嘅妻兒不利，有保安工會近日先後到私隱署、政府總部同警察總部請願，譴責有關網上起底嘅行為。其實，私隱專員黃繼兒亦有譴責相關嘅行為，有網民甚至同日立即將黃繼兒「起底」，公開佢嘅身份證號碼、住址等詳細資料。

梁美芬今日(26日)喺社交平台貼文，講返立會保安被起底事件，呼籲立法會行政管理委員會跟進事件，又亦批評《私隱條例》好似「無牙老虎」，又促請政府直接授權刑事檢控權畀私隱專員，同時准許專員申請禁制令，禁止公開、披露同轉發受害人資料。佢解釋，因為依家法例規定，專員一定要將收到嘅投訴個案轉介畀律政司，然後先至可以檢控，如果能夠直接授權嘅話，唔單止可以大大縮短司法程序時間，同時加大保護受害人權益嘅範圍。

佢又話最慘嘅就係連保安員嘅屋企人都畀人「起底」，批評「起底」嘅行為同黑社會無分別，為咗制止呢種風氣蔓延，強調政府必須嚴懲涉事網民，建議罰款由十萬港元至五十萬港元不等，又話判監亦可加強阻嚇力。至於會唔會要求資訊科技及廣播事務委員會討論「起底」一事，佢就話呢個都係其中一個方法，所以都會考慮。