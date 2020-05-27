猛片一按即睇　「繽FUN星網」今強勢推出

「上東網，知天下」，東網又創新猷，力推嶄新娛樂消閒資訊平台！糅合娛樂、消閒資訊的嶄新版面「繽FUN星網」今日(27日)強勢登場，顧名思義，讀者只要登上「繽FUN星網」，最繽紛、最有趣的內容，即可盡收眼底，無論是追看最新最強的娛樂消息，抑或是想睡前放空，輕鬆減壓，「繽FUN星網」絕對能滿足所需。東網更在版面上推陳出新，文字及影片內容清晰劃分，一按即看，絕無間斷。緊貼「繽FUN星網」，享受娛樂、消閒新體驗！

「繽FUN星網」把深受讀者歡迎的兩大平台「東網巨星」及「東網生活」融為一體，為讀者帶來嶄新升級體驗。新版面將以影片掛帥，讀者點擊第二層menu bar上的「繽FUN星網」按鈕後，即可看到最新的影片內容，一按即睇。播放器內設自動播放功能，當一段影片播放完畢後，下一段影片會自動播放，極之方便。版面上亦設「推薦影片」，讀者只要打橫掃，就能觀看更多精彩內容。

在「繽FUN星網」的升級版面內，讀者只要往上推，即可瀏覽文字內容。系統預設觀看「總覽」，讀者如想分門別類，直接瀏覽「娛樂」或「生活」內容，只需輕點欄目選擇鍵。而往上推時，欄目選擇鍵會自動固定在雙層menu bar下，方便讀者隨時切換內容，十分貼心。

「繽FUN星網」備有多個豐富節目，主打有「繽FUN主播系列」，由幾位年輕的繽FUN主播以報道、短劇、專訪等各種模式，為觀眾帶來最新最快的內容。重點推介節目有「繽FUN主播室」，主播以輕鬆搞鬼手法，每日為觀眾呈上娛樂和生活第一手資訊 。而「繽FUN劇場」，則會以社會焦點或網上熱話作題材，透過短劇模式，共鳴感爆燈。

除了爆勁的娛樂新聞，最潮的生活資訊，「繽FUN星網」亦會強勢推出多個自家製節目。例如剖析藝人內心的《娛場》、輕鬆遊戲節目《玩乜》、明星與你分享人母心得的《行媽咇》。想知收藏物品可以去到幾極致？《我儲咗D乜》會一一拆解。「繽FUN星網」更會搜羅各界人氣KOL影片，讓觀眾隨時隨地緊貼最新潮流。每晚8點，《繽FUN主播室》更會搜羅當日最熱話題，一次過送到讀者目前！

愛上網，愛上「繽FUN星網」，現有用戶只需開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。