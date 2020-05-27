Dr.東：認知障礙症病患近月頻惡化　醫生籲加強腦部訓練　　

公立醫院部分非緊急醫療服務受疫情影響而暫停，長期病患人士大都足不出戶「避疫」，有專科醫生臨床發現，短短兩、三個月中，不少認知障礙症患者病情明顯轉差，有病患的惡化程度像過去要兩至三年退化才出現的狀態，一名90歲患者原本只屬輕度認知障礙症，近期卻出現認知混亂，須入院治療2周，現大部分時間只能臥床、甚至無法認人。專科醫生建議為病人加強延緩退化措施，包括進行認知訓練、恆常的健腦運動、適當的醫學營養飲食及堅持藥物治療等。

疫症來襲，政府及醫療界人士紛建議市民減少外出、留家避疫，但家中「困獸鬥」卻不利病患復康，內科專科醫生陳鎮中指出，臨床所見，疫情肆虐的兩、三個月內，很少有病患情況獲改善，「用手都數得晒」，但病情惡化者卻不少。

他透露，有一名年過90歲的認知障礙男患者，疫情前每日都會出門，原來病情只屬輕度，近月患者長時間與妻子獨留在家，病情開始不穩，身體機能退化多年的老翁與妻子多年沒有性生活，某晚卻反常地要求同樣年歲甚高的妻子行房，並喝令到場的所有子女離開，認知狀況亦見混亂，糾纏間險生危險，其後老翁要入院治療2星期，現在病情雖穩定下來，但大部分時間要卧床，且已無法認人。

羅女士年過70歲的母親亦一度病情惡化，5年前羅母出現早期腦部退化徵狀，醫生診斷為認知障礙症患者。今年初，羅母因疫情長期留在家中，原有生活規律受影響，病情漸加重，迷路、自理能力大減，體重亦由原先的90多磅減至約75磅。經過醫生指導下，羅小姐一家為母親烹調營養更富豐的膳食，有親人陪伴其母玩益智遊戲，家人又抽更多時間陪伴及接送，其母如今病情回穩。

陳鎮中建議，患者及照顧者除要全面防疫外，亦需讓認知障礙患者有「四大支柱」延緩退化措施，如認知訓練，可以安排演奏音樂、繪畫、書法、益智遊戲等刺激患者腦部；健腦運動則可以打太極等。醫學營養飲食法則可透過攝取特定分量的營養組合，改善患者的記憶力及情緒；同時患者應堅持藥物治療、適當覆診等。

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