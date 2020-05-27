千億賭業王國　何家三房人齊管理

二房成員包括二太藍瓊纓（小圖）與子女何猷龍（左一）、何超蕸（左三）、何超瓊（左四）、何超鳳（前排右二）、何超儀（前排右一）等。

賭王何鴻燊一生打拚，遺下龐大資產以千億元計，單是兩間上市公司信德集團和澳博控股（澳博）總市值已近六百億元；沒有上市的澳門旅遊娛樂（澳娛），令外界難以掌握其資產總值，但已知公司涉足於旅遊、博彩、地產、基建等業務。何氏家族雖未有對外言明如何分「燊家」，但觀乎各房於信德和澳博的布局，亦可大致看到「燊家」的分布。其中，信德由二房長女何超瓊領軍，二、三、四房都分別持有澳博的控股公司澳娛的股權，外表上出現三者共治的現象，但仍以二房於澳娛持股最多。

二○一七年六月，信德公布何鴻燊退任行政主席，由何超瓊接任，她同時兼任董事總經理一職。及至一八年四月澳博宣布，何鴻燊轉任「榮譽主席」，公司主席一職則交棒予二房次女何超鳳；澳博當時同時宣布，執行董事「四太」梁安琪以及另一名執董霍震霆同時出任聯席主席，「三太」陳婉珍將於當年六月的股東會遴選出任執行董事。表面上，二、三、四房都有成員在澳博的董事局，四太兒子何猷亨去年亦加入澳博旗下主要公司擔任董事，惟澳博股權分布仍偏重在二房手上。

二○一九年一月，正當各方關心有部分澳門博彩牌照於二○二○年到期需要續期之時，信德突然公布，與澳門霍英東基金會等，承諾推進有關澳娛及澳娛集團的基本目標，即延續發展澳博的全資附屬澳博公司所持的博彩牌照，以及維持澳娛作為澳博控股超過百分之五十的控股股東地位。

據該份公告所披露，訂約各方共同擁有澳娛約53.012%股份，即各方持股比例分別是霍氏基金（26.576%）、Lanceford（10.538%）、信德集團（4.985%）、Interdragon（10.796%），以及何超瓊本人（0.117%）。其中Lanceford由何超瓊及其弟妹擁有，Interdragon分別由信德集團持60%及澳娛持40%股權。以此計算，二房成員控制澳娛逾26%；再加上與霍氏家族的聯盟協議，可謂穩定地掌控着澳博。事實上，協議內容亦沒有提及於澳娛持股的三太和四太。

至於元配夫人黎婉華的長房，似乎未見有插手信德或澳博的管理。黎婉華於二○○四年逝世，其一子三女目前僅三女何超賢及四女何超雄在世。何鴻燊以黎氏的英文名字成立了「Clementina Ho Trust」，以信託基金來照顧元配所出的子女和後人。據了解，該信託基金成立之初的資產包括淺水灣一號大宅、一項澳門物業、四千多萬元現金，以及多項資產。

惟本月中，長房首先爆出涉及家產的官司，何超雄就兩個家族信託入稟高院，控告出任信託受託人的姊姊何超賢，事件令到另一個照顧元配子女及後人的信託「Stanley and Clementina Family Trust」名字曝光。何超雄在案中要求何超賢交出該兩個信託的文件、帳目、財產清單。何超雄又要求法庭准許她使用有關資料，若經調查後發現有人做了不當的事情時，可用作提出民事訴訟。該案件仍在處理中。