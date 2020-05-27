東方日報A1：一代賭王何鴻燊　與世長辭

傳奇落幕！一代賭王何鴻燊昨午病逝，享年九十八歲。賭王四房家屬齊集醫院門外會見傳媒交代賭王死訊，多名家屬傷心落淚。自從傳出賭王命危消息後，醫生曾推斷賭王在三十六小時之內離逝，各房太太徹夜守候在賭王身邊，期間賭王一度睜開眼睛，超強意志與死神搏鬥四十二小時。

賭王何鴻燊於昨午一時在跑馬地養和醫院病逝，撒手人寰的消息傳出後，於下午二時十五分，何家四房家屬齊集在醫院門外交代賭王死訊，包括二太藍瓊纓、三太陳婉珍、四太梁安琪，而長房由三女何超賢做代表，現場還有其他子女為數逾廿人。藍瓊纓一直翹着兒子何猷龍，陳婉珍兒子何猷啟亦扶着三太，陳婉珍和四房女兒何超盈表現傷心落淚。

二房女兒何超瓊代表發言：「何鴻燊家屬懷住極度悲痛心情，喺呢度遺憾地同大家講，大家都等咗兩日，今日爸爸啱啱一點鐘喺香港養和醫院安詳離世，享年九十八歲，何博士喺香港一向都係舉足輕重、德高望重，好愛惜香港人，亦都傳承咗好重要嘅家庭教育同埋好重要嘅人生教誨畀我哋，取諸社會、用諸社會，一向以嚟都係佢處世原則，我哋將會秉承繼續。」她說家人都明白這一天終於來臨，但仍然感到難以言喻的悲傷：「何博士、我爸爸會永遠留喺所有家人嘅心中，而一啲受惠於佢或者曾經得到佢鼓舞嘅人，亦都會好贊同，希望用我哋嘅上進心，去繼續完成爸爸想惠澤社會嘅責任。」

至於賭王的後事，四房將集體處理，對於會否在香港舉殯，則尚未有定案，會稍後發布，接着長房三女何超賢用英語再交代一次。

賭王自○九年七月撞傷頭部入院，一直病情反覆，近半年賭王身體狀態每況愈下，星期日晚上七時傳出賭王命危，由於他患病多年，一直服用薄血藥，其後引致腎衰竭及心臟等問題，加上年紀老邁，故醫生即急召何家成員到醫院見賭王。當時醫生已不向賭王用藥及輔助儀器，只維持供應營養液，推斷賭王會於三十六小時內離逝，着家人要有心理準備。

何家成員知道賭王喜歡熱鬧，各房太太都齊集病房徹夜守候，賭王於彌留期間，出現器官衰竭，但心臟心跳仍然正常。至前晚十時，求生意志強大的賭王，更一度張開眼睛，惟因身體仍然虛弱，不可以再打強心針，最終於昨日下午一時在養和醫院病逝，病情反覆前後持續四十二小時之久，超越推斷的三十六小時，實為奇迹。

賭王離世消息公布後，其公司澳娛、信德及澳博都發聲明致哀，其中信德代表賭王的先室何黎婉華、遺孀藍瓊纓、三太陳婉珍、四太梁安琪，以及他的子孫宣布死訊，發文稱讚賭王一生德高望重，以睿智遠見、開拓創新，面對挑戰時永不說不，讚揚賭王言傳身教，常懷求知之心，不斷探索及迎接挑戰，表揚他的關愛、同理心，以及珍惜文化傳統等。

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