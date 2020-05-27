網民熱話：豬肉切割員鞋底踩砧板　街坊怒斥無品

本港疫情剛受控，市民又將衞生意識拋諸腦後！網民前日（25日）在Facebook群組「將軍澳主場」貼文，指在街市買餸時，驚見豬肉檔一名工人腳踩砧板更換價錢牌，事主對其無視衞生的態度大為反感，上前質問對方，對方只以「支支吾吾」作回應。

事發於將軍澳寶盈花園內街市。從貼文者陳一木上載的3張圖片可見，一名「豬肉佬」擬更換放在檔口上方的價錢牌時，貪方便下，竟穿上鞋踩上肉枱的砧板上，砧板既沒有用任何紙張覆蓋，砧板附近亦放置多塊已切下的豬肉，難免讓人聯想到地下的污穢物和細菌，統統沾到豬肉上。

事主直言，「眼不見為乾淨，見到冇理由唔出聲」，眼見對方邋遢行為，於是上前了解，「佢話會消毒，我再問點消毒，仍支支吾吾，大家小心。」

不少街坊看過貼文都十分震驚，直斥店舖無良，「救命！以後都唔敢去買」，「好彩冇幫襯開嗰邊嘅街市。」亦有人留言指事件經常發生，「其實已經好多次㗎啦，所以從來都唔會喺佢度買現成肉食...」。

網民有話說

Louisa Li：無品

Van Van：每次行過呢間都好大陣味

Ivan Tsang：一定係企上去踩死啲細菌

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