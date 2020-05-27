中三至中五學生復課　學生對與同學見面感高興

早上的港鐵站內重現學生上學的情景。(黃仲民攝)

新冠肺炎令香港學校自1月底開始停課，中三至中五學生今日(27日)率先復課。早上在各區巴士站和港鐵站，重現久違4個月、莘莘學子穿校服上學的情景。有學生指停課期間上網學習，進度有延後，相信復課後可追回進度，但擔心功課壓力會加重。亦有學生說在家中學習比較自由，復課初期會不習慣，但可與同學見面感到開心。

根據教育局指引，校園內所有人要戴口罩、學生離家回校及到達學校時要量體溫，學生暫時只改返半日學；學生在課室要以「面對背」方式單行排坐，教師要以單向方式授課，原本並排放置的學生書枱要改成單行等。

教育局局長楊潤雄早前表示，約2500名中三至中五的跨境學生未能如期復課，指局方一直與深圳當局商討，但涉及多個問題，包括疫情、兩地監控疫情方法、處理開放關口及返校的交通安排，目前仍未解決，而學校會繼續「停課不停學」的安排。

另外，小四至中二將在6月8日復課，K3至小三將於6月15日復課；而K1至K2本學年將不會復課。