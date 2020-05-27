許樹昌認同4類場所有條件重開　外國疫情未緩籲市民勿旅遊

新冠肺炎疫情緩和，卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室等4類場所的「停業令」不會再延長，將可於本周五(29日)有條件重開。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(27日)出席電台節目表示，因應香港在本月13日後未有新增本地個案，認同政府有條件重開這些設施的方向，但桑拿及浴室多人，加上不戴口罩，當局如認為風險較高，則不宜重開。

對於機場下月1日起適度恢復乘客轉機服務，許指轉機人士一般幾小時內過關，只要確保他們戴口罩，進行申報及監測體溫等，相對安全。至於重開內地關口，他指相信港府會與內地商討，雙方覺得安全才會重開，但憂慮歐美疫情仍未安全，南美疫情亦嚴重，呼籲市民短期內不要考慮旅遊，港府亦需要點對點研究重開往來問題。

香港派對場地協會會長林漢然則稱，不少業界已急不及待，會在禁令屆滿後立即重開做生意，但他估計即使重開只會有30%至50%生意。而根據一個業界的社交媒體群組資料，估計已經有70%不再經營，更加有業界以零「頂手費」出讓。