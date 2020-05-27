政Whats噏：建制派通宵留立會　齊齊歎早餐備戰

立法會今日(27日)恢復《國歌法》二讀辯論，金鐘同灣仔一帶布防相當嚴密，據悉有唔少議員擔心周圍封路，尋晚(26日)開始通宵留守立法會大樓，喺議員辦事處過夜，準備出席今日會議，立法會餐廳今朝8點幾座無虛席，亦見到部分議員蹤影，最少15名建制派議員喺餐廳「打躉」食早餐，另有3名民主派議員在內。

東網記者今早先後見到立法會主席梁君彥、其經民聯盟友地產及建造界議員石禮謙、工程界議員盧偉國、金融服務界議員張華峰(肥老闆)、商界議員林健鋒坐埋一齊歎早餐，同枱仲有財務委員會主席陳健波(波哥)、民建聯進出口界議員黃定光、金融界議員陳振英、旅遊界議員姚思榮。其中肥老闆叫咗沙爹牛肉米粉、腸仔煎太陽蛋同熱奶茶，問佢尋晚有咩活動做，肥老闆就話睇電視當係娛樂。而盧偉國就話今朝要返黎主持工務小組委員會會議，形容依家「打緊仗」，所以唔可以隨便透露「軍情」。

至於波哥就話尋晚執辦公室，因為自己間房無梳化，搞到要清晒張寫字檯上面啲電腦同電線，先可以再鋪張床墊瞓，佢又話瞓到腰骨痛加上冷氣凍，不過都瞓到5個鐘，之後起身上健身室沖個涼落嚟食早餐。

同場食早餐嘅建制派議員仲有兩位民建聯議員鄭泳舜、周浩鼎，座上客亦包括建築、測量及都市規劃及園境界議員謝偉銓、自由黨飲食界議員張宇人、零售及批發界議員邵家輝同航運交通界議員易志明。

民主派議員方面就有人民力量議員陳志全、民主黨議員尹兆堅同資訊科技界議員莫乃光。