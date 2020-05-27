港大學生會補選由「嶸希」團隊勝出　成員明撐港獨

全國人大會議日內便表決港版國安法，而香港大學學生會近日舉行的補選，卻由主張香港擺脫一國兩制、甚至有成員倡議香港獨立的「嶸希」團隊當選，7名成員均以超過3700票當選，明日(28日)便上任，今次補選共有4325人投票。

受到新冠肺炎疫情影響，今屆學生會補選改以網上方式投票，今年的學生會基本會員人數為16,855，候選人須取得10%會員信任票，即約1700張票方可當選。當選的「嶸希」團隊，會長為葉芷琳，現就讀工商管理學學士2年級；內務副會長李沛聰就讀工學學士（生物醫學工程），外務副會長鄭凱盈屬社會科學學士（政治學與法學）及法學士2年級學生。

「嶸希」的社交平台Facebook多次提到其立場，認為港人必須擺脫一國兩制，並質疑在一國兩制架構下，港人沒法爭取真正的民主及自由。該團隊更稱，應探討香港主權問題，並明言港獨是一條「最理想的出路」。其競選宣言提到，會永遠與反抗者一方並肩同行，實現光復香港的願景。

將出任港大學生會會長的葉芷琳接受訪問時指，香港應脫離中共管治，學生會的身份是要引起思潮，不要將港獨成為禁忌。她又指，上任後首要關注「港區國安法」，並會聯絡學界，包括共同擺街站及向同學講解有關法例。鄭凱盈更明言，希望推廣港獨思想，又表明希望未來可阻擋立法。