港版國安法：謝鋒見駐港領事及商會　堅持一國兩制執法必遵程序

港版國安法即將推行，外交部駐港特派員謝鋒近日舉行「吹風會暨中外記者會」解畫。他會見外國駐港領事及海外在港商會人員時重申，「港版國安法」懲治的是極少數涉嫌危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民，強調遵紀守法者毋須擔心，香港實行一國兩制的方針不會變。

不少商會代表提問，阿拉伯商會會長指，近日很多迹象讓他們對立法感到不安，香港日本人商工會議所秘書長則指，受媒體報道影響，很多商人擔心「港版國安法」會改變本港制度，希望中方進一步釋疑，令他們對一國兩制更有信心。柬埔寨駐港總領事、埃及駐港總領事、歐盟駐港辦事處主任亦有出席會面。

謝鋒回應，香港和國際社會的部分擔心是沒有根據及必要的，任何維護國家安全的工作和執法都會嚴格依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序進行，不會侵犯香港居民、法人和其他組織的合法權益。

他重申，一國兩制方針不會變，香港實行的資本主義制度、高度自治、特區法律制度亦不會改變，亦不會影響特區司法機關享有的獨立司法權和終審權。謝鋒強調，制訂「港版國安法」是一國神聖不可侵犯的主權，屬於一國內政。少數外部勢力出於不可告人的目的製造恐慌、干預阻撓、挑動對抗，違背香港民意，違背國際社會要求遵守國際法原則和國際社會基本準則的正義聲音，是倒行逆施，是不會得逞。