擴建聯合醫院減交通風險　部分服務移至將軍澳

立法會工務小組委員會今早(27日)召開會議，通過香港科學館及香港歷史博物館擴建工程及香港體育學院新設施大樓撥款，將於6月提交財務委員會審議。另外會上討輪基督教聯合醫院擴建計劃、北區百和路社區健康中心暨社會福利設施，以及醫院管理局支援服務中心等項目。有議員關注聯合醫院擴建計劃附近的交通安排，以及工程時醫院的服務會否受到影響。食物及衞生局副局長徐德義表示，由於聯合醫院於原地進行擴建工程，當局於初期已有部署，將部分醫院服務轉移至將軍澳醫院，以及轉去聯合醫院的臨時建築物內。

議員柯創盛指，聯合醫院周邊只有一至兩條馬路，質疑新大樓落成附近地帶有否能力承受增加的人流。徐德義指通往醫院的道路將由一條路變成兩條路，減低發生意外時的風險。徐稱當局明白到工程期間有機會造成塞車問題，故已和工程承建商聯絡，避免泥頭車往來工地造成阻塞。議員何啟明則關注新大樓外牆的材質，擔心外牆的玻璃會對附近民居造成反光問題。醫管局總行政經理李育斌表示，新大樓外牆主要由磚鋪成，而玻璃窗亦會採用反光系數最低的物料，應該不會出現反光問題。

另外，亦有議員關注醫管局支援服務中心將洗衣及食物服務集中，會否造成運送上的風險，議員陳志全指其中的中央食品製作組，目標是為50%醫院提工食物，擔心會出現風險，質疑需否分散製作。陳又指醫管局能否將洗衣工作外判而不是興建洗衣工場。李育斌表示由於不是每間醫院備有洗衣房，希望將洗衣服務集中於洗衣工場後，醫院能騰出更多空間進行臨床服務。李又指醫院廚房儲備的多為冷藏食物，所以即使因為天氣關係而令中央食品製作組未能送遞食物到醫院，醫院內的食物儲備亦能維持兩至三天。