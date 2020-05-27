港版國安法：傳限外籍法官審案　大律師公會代表憂慮

「港版國安法」明（28日）在北京召開的全國人大會議上表決，有外國傳媒引述消息指，「港版國安法」會列明禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件。大律師公會副主席葉巧琦今日表示，若消息屬實，公衆將非常憂慮，本港司法系統向來獨立運作，外籍法官都有很高威信，質疑若果禁止他們審議部份案件，司法獨立已經不存在。

終審法院目前有23名法官，其中15名是外籍法官，分別來自英國、加拿大和澳洲，都是非常任法官。葉巧琦今日在一個電台節目中說，終審法院一向有很高公信力，而法院的外籍法官都是來自其他普通法地區，具威信，是本港司法制度令人有信心的重要原因。她又指法官判案是根據法律，與其國籍、膚色與判決完全無關。她又認為日後外籍法官是否願意來港工作，是本港法治指標之一。

葉擔心「港版國安法」一旦落實，不但破壞終審法院和香港司法獨立的形象，而中央在港設立機構執行，對本港法治的衝擊亦是「無限大」，尤其內地和香港的法律制度完全不同，若以大陸法來主導香港，會對一國兩制造成嚴重影響。

法律界議員郭榮鏗亦批評該設計「荒天下之大謬」，因本港各級法院均有外籍法官審理案件，沒有國籍分別，憂破壞本港司法制度的優良傳統。至於會否在香港設立內地法庭審理國安法案件，郭更指是「香港的災難」。