口岸關閉阻跨境童復課　千名家長指子女證件過期

全港中三至中五學生今日復課，跨境學童返學卻困難重重，香港國際社會服務（國際社）本月在深圳收集了5000名跨境學童家長的網上問卷，了解他們對子女復課的憂慮，最多家長關注口岸關閉增上學困難，高達73%受訪者指子女過往並非用落馬洲或深圳灣口岸，現只有該兩個口岸通關，料46%學童在原有交通時間上額外用多一小時到特定口岸，希望中港雙方盡快開放更多口岸。

調查指出，超過1000名受訪者表示其子女的證件已過期，大部分家長指未有續辦證件是欠有效簽證到港，同時有85%受訪者希望跨境學童的家長也能一同於兩地豁免檢疫，方便家長照顧子女上學或處理突發問題。

復課防疫方面，72%受訪者擔心子女在上學路途會增加感染機會，有61%的家長擔心學校人群聚集會增加傳播風險。另外，有83%家長擔心子女的學習進度落後，希望校方可協助子女趕上學習進度。國際社跨境及國際社會服務總監廖金鳳表示，跨境學童的家長均希望教育局盡快公布復課安排，包括出入境程序，讓學童提早準備。