4月逾3000人申請綜援　議員轟政府仍企硬拒設失業金

自新冠肺炎疫情爆發以來，本港失業率急升至5.2%，創10年新高，令人關注對失業人士的支援問題。提出口頭質詢的議員陸頌雄認為，政府應就日漸嚴峻的失業問題設立短期失業援助金或其他幫助失業人士的措施，惟勞工及福利局局長羅致光今(27日)回應時表示，縱觀環球情況，政府現階段無可能設立任何形式的短期失業援助措施。

據政府資料指出，本港4月份的綜援申請數字已達3000多人，現時有1300多名社署職員處理綜援申請，亦計劃將聘用70多名具相關經驗的職員加快處理申報程序，期望所有申請在4星期內完成審批。陸頌雄表示，工聯會早前設立的「緊急失業援助金計劃」在開放申請後半日內已爆滿，反映市民有極大需要，惟政府「企硬」不願設立失業援助金，要求政府考慮容許家庭中的個人申請綜援，而非一定要以一個家庭整體申請。

議員鄭泳舜則表示，現時申請綜援的數字是以往的8倍，認為失業情況嚴重，期望政府可在「自力更新支援計劃」加大投放資源和配對。此外，也有議員認為政府應加快綜援申請的審批時間，及填補本港沒有長遠失業援助計劃的空白。

羅致光表示，縱觀全球，他認為本港的失業援助金制度合適。羅指出，政府現階段無可能設立任何形式的短期失業援助措施，認為一旦計劃延續推行數年，將會變成長遠計劃，故無可能設立。他又否認本港的失業援助計劃存在「留白」，若設立失業援助金制度亦需要考慮當中政府、僱主、僱員的角色。