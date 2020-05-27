指聶德權等行為失當　郭卓堅提私人檢控遭拒　

郭卓堅早前到東區法院提出私人檢控警務處長鄧炳強及公務員事務局局長聶德權，案件今日（27日）在東區法院進行內庭聆訊，裁判官審視了郭提出的理據後，決定拒絕郭的申請。

郭早前申請私人檢控時指，警隊就去年6月至今的超時工作申領逾時工作津貼，令政府就該些津貼的開支達25.2億元，而3萬名警員中只有約1萬人可獲得現金計算超時工作時數，造成嚴重的不公平現象，故認為鄧及聶涉嫌包庇、縱容及濫權，指二人涉嫌觸犯公職人員行為失當罪，故提出私人檢控。

郭的另一個指控，是鄧炳強涉縱容下屬執行任務時濫權，包括使用不適當暴力對待示威群眾及無理辱罵市民、使用不適當武力拘捕示威者及使用武力對待義務救護員、使用武力對待傳媒，並認為相關行為違反聯合國人權公約。

另外，他早前就拖欠訟費而被政府申請破產一事申請司法覆核，亦遭原訟庭駁回。原訟庭法官今頒判詞指，郭並沒證據顯示特首曾清晰表明會豁免他的應繳訟費，而即使他有理據，亦應向處理其破產案的法官提出抗辯。法官認為郭屬濫用司法程序，故拒絕其申請。