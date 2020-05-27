首季客量下跌4成　2900部綠巴申領3萬元補貼

新冠肺炎疫情下各行生意大受打擊，外出人流減少下，公共交通工具的客量亦大幅下降。運輸及房屋局局長陳帆書面回覆議員提問時表示，業界估計約有3成綠色小巴及紅色小巴閒置，當中全港綠巴在本年首季的平均每日客量與去年同期相比下跌約4成，當局未有掌握紅巴營運資料。

運房局文件顯示，綠巴客量大受影響，涉及416條路線，以今年首季與去年同期比較，當中超過一半路線的乘客人次跌幅高達21%至40%，61條路線的乘客人次跌幅達41%至60%，另有16條路線更跌幅61%至80%。截至5月18日，有94條綠巴的營辦商以疫情為由，向運輸署申請調整班次或營運時間。

陳帆指出，已在兩輪「防疫抗疫基金」下推出支援小巴措施，如向小巴車主提供一筆過30000港元的非實報實銷補貼，當中綠巴上月底起接受申請，截至5月18日共收到142個綠巴營辦商申請，涉及約2900部綠巴，合共約8700萬港元補貼。

當局亦為紅巴司機提供為期半年、每月6000港元補貼，計劃將於下月中接受申請。當局亦會為液化石油氣小巴提供每公升1元的石油氣折扣，以及發還柴油小巴3分1的柴油支出，為期1年。當局指計劃有望7月推出。

陳指運輸署一直與綠巴業界溝通，會適時按運作需要調整車輛數目、重組路線及調整上落客點等，協助業界應對當前的經營壓力。至於紅巴，運輸署亦會在可行情況下為紅巴放寬或取消部分上落乘客的限制區及禁區，目前已放寬銅鑼灣區糖街一段小巴禁區。